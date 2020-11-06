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Balıkçılar da yüksek fiyattan dertli

YOZGAT’ta balıkçı esnafı Ergin Başkal, balık fiyatlarının yüksek olmasından dolayı satış yapmakta zorlandıklarını söyledi.

06 Kasım 2020 Cuma 00:29
Balıkçılar da yüksek fiyattan dertli

Her yıl denizlerde avlanma sezonunun başlamasından kısa bir süre sonra fiyatların düştüğünü belirten Başkal, "Bu yıl fiyatlarda çok az bir düşüş yaşandı. Fiyatlar yüksek olunca bizlerde satış yapmakta zorlanıyoruz" dedi. Başkal, Yozgat'ta en çok tüketilen balıklardan hamsinin kilogramının 15 liradan satıldığını anlatarak, " Palamutun tanesi 25 lira, çupranın kilogramı 40 lira, çinekop 25 lira. Balık bize Samsun'dan geliyor. Karadeniz'den balık az çıktığı için fiyatlar yüksek oluyor, biz de neredeyse zararına satış yapıyoruz. Balık ucuz olursa hem biz satış yapmış, hem de vatandaş balık yemiş olur. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'de balık çok çıkar, fiyatlar düşer inşallah diye dua ediyoruz" dedi. Hamsi alan vatandaşlardan Ahmet Arslan da fiyatların yüksek olduğunu o nedenle 1 kilogramdan fazla alamadığını belirtti.

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