Balık tutarken boğuldu

Olay, Çekerek ilçesine bağlı Ekizce köyü yakınlarındaki Süreyyabey Barajı'nda meydana geldi. Yunus Demir (45) ile Mehmet Demir (42), barajda buz üzerine delik açarak balık tutmak istedi. Buzun kırılması sonucu suya düşen Yunus Demir, sudan çıkmayı başardı. Daha sonra şişme lastiğin üzerine tahta koyarak balık tutmaya çalışan Yunus Demir, buzun tekrar kırılması sonucu düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Yozgat İl AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Yunus Demir’in cesedini sudan çıkarmayı başardı. 4 çocuk babası Demir’in cenazesi, ambulansla Çekerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.