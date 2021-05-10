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Balık ölümleri arttı

SORGUN ilçesine bağlı Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Hoşumlu Göleti'nde balık ölümleri olduğunu söyledi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:42
Balık ölümleri arttı

Ünlü, balık ölümleriyle ilgili araştırma yapılması için Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını ve gelen ekibin gerekli incelemeyi yaptığını belirtti. Yapılan ilk tespitlerde toplu ölümlerin oksijen değerinin aşırı düşmesinden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirten Ünlü, "Vatandaşlarımızdan da zirai mücadelede kullandıkları ilaç kutularını gölet çevresine atmamalarını istiyoruz" dedi. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat da bu mevsimlerde bu tür ölümlerin yaşandığına ve bunun normal bir durum olduğunu aktardı. (aa)

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Balık ölümleri Arttı
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