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Balık fiyatları düştü

YOZGAT'ta hamsinin fiyatı 5 liraya düşünce satışlar arttı. Şehirde balıkçılık yapan Mustafa Gökberk, balık sezonunun açıldığı günden itibaren Yozgat halkına taze balık sunmaya başladıklarını söyledi.

Balık fiyatları düştü

YOZGAT'ta hamsinin fiyatı 5 liraya düşünce satışlar arttı. Şehirde balıkçılık yapan Mustafa Gökberk, balık sezonunun açıldığı günden itibaren Yozgat halkına taze balık sunmaya başladıklarını söyledi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Balık fiyatları düştü

Yozgatlıların genelde hamsi ve palamut tercih ettiğini ifade eden Gökberk, "Satışlarımız da fiyatlara göre değişiyor. Fiyatlar düşünce tabi ki satışlarımız artıyor. Şuanda hamsinin kilosu 5 liraya düştü ve satışlarımız da oldukça arttı" dedi.  Gökberk, hamsiyi Yozgat'a Samsun'dan getirdiklerini anlatarak, "Günlük taze balık getiriyoruz. Şuanda fiyatlar Samsun'da da 5 liradan satılıyor, Yozgat'ta da. Vatandaşımız fiyatlardan memnun. Tezgahımızda sardalye 5 liradan, palamut ve mezgittin kilosu 20 liradan satılıyor" diye konuştu. 

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