Balık fiyatları düştü

Yozgatlıların genelde hamsi ve palamut tercih ettiğini ifade eden Gökberk, "Satışlarımız da fiyatlara göre değişiyor. Fiyatlar düşünce tabi ki satışlarımız artıyor. Şuanda hamsinin kilosu 5 liraya düştü ve satışlarımız da oldukça arttı" dedi. Gökberk, hamsiyi Yozgat'a Samsun'dan getirdiklerini anlatarak, "Günlük taze balık getiriyoruz. Şuanda fiyatlar Samsun'da da 5 liradan satılıyor, Yozgat'ta da. Vatandaşımız fiyatlardan memnun. Tezgahımızda sardalye 5 liradan, palamut ve mezgittin kilosu 20 liradan satılıyor" diye konuştu.