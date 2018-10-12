Balığa rağbet arttı

Yozgat’ta kıyma 40 lira, kuşbaşı et 45 lira, biftek 50 lira, pirzola 60 lira ve sucuk için 40 liradan kasaplarda satışa sunulurken, bu fiyat pahalılığında vatandaş beyaz ete yöneldi. Özellikle Hamsi ve Palamuta yoğun ilgi gösteren vatandaş bir balıkçı tezgahına gittiğinde, Hamsi, Palamut, Kefal ve Uskumruyu 10 liradan, İstarviti 15 liradan, Somonu 30 liradan ve Alabalığı ise 25 liradan alabiliyor. Balık fiyatlarının kırmızı ete göre uygun olması vatandaşı da cezbediyor. Et fiyatlarının artmasıyla birlikte balığa yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen balıkçı esnafı geçtiğimiz yıllara oranla bu sene satışların daha da arttığını öne sürdüler.