Bal üretimine orman desteği

ARICILIK faaliyetlerinin desteklenmesi, organik bal ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2013 yılında hazırlanan Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında yurt genelinde bugüne kadar 77 bin 166 hektar ormanlık alanda 596 bal ormanı oluşturuldu. Projeden Yozgat’ın Çayıralan, Akdağmadeni ve Çekerek ilçesi de yararlanarak, 188 hektar alanda 5 ayrı bal ormanı tesis edildi.Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2013-2018 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planını güncelledi. 2018-2023 yıllarını kapsayan ikinci Bal Ormanı Eylem Planını yürürlüğe koydu. Orman Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet ormanlarındaki sürekli ve gezginci arıcıların faaliyetleri yeniden düzenlenip, arıcıların bu alanlardan daha etkin faydalanmasına imkan sağlandı.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçtiğimiz yıl 6 bin 515 hektar alanda 68 bal ormanı tesis edildiğini hatırlatarak, bu yıl bin 680 hektar alanda 56 bal ormanı kurulmasının hedeflendiğini bildirdi. Karacabey, ‘’Tesis edilen Bal Ormanlarına orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak, arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türleri olan arı otu, lavanta, püren, kekik benzeri bitki ekim ve dikimi yapılmaktadır. Ülkemiz arıcılığına sağladığımız destekler sayesinde ülkemiz bal üretimi bakımında kısa sürede Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardından dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. TÜİK istatistiklerine göre, Bal Ormanı fikrinin hayata geçirildiği 2010 yılından 2019 yılına kovan sayısı 5,6 milyondan 8 milyona, bal üretimi 81 bin tondan 110 bin tona yükselmiştir’’ şeklinde konuştu.

BAL ORMANI

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile hazırlanan proje kapsamında 2017 yılında tesis edilen Lavanta Bahçelerinin ardından Çekerek ilçesindeki baraj suları çevresinde de Bal Ormanı oluşturmak amacıyla Lavanta bitkisi dikimleri 2019 yılının Mayıs ayında yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, oluşturulmaya çalışılan Bal Ormanın da dikimi yapılan Lavanta bitkisinin Bal Arıcılığı için önemli bir bitki türü olduğunu söyledi.