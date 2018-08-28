Bal üretimimiz artıyor

Çiftçiler, daha fazla gelir elde edebilmek amacıyla arıcılık faaliyetlerini sürdürüyor. Yozgat’ın Pembecik köyünde Çelebi Han isimli çiftçi, organik kara kovan balı üretimi yapıyor. Yozgat’ta pek bilinmeyen, arıcıların çok zahmetli olması nedeniyle üretimine pek yanaşmadığı kara kovan balı, diğer ballara göre fiyatının da çok pahalı olduğu kaydedildi. Pembecik Köyünde kara kovan balı üreten Çelebi Han, suni bal mumu takılmadan arıların kendi mum salgıları ile yaptığı balın üretim çeşitleri ve tekniklerine göre farklılık gösterdiğini söyledi. Çelebi Han, ‘’Bu bal hiçbir katkı maddesini ihtiva edilmeden üretilmektedir. Köyümüzde bal yapan arılar için endemik bitki çeşitliliği mevcut. Arılar, bu çok farklı çiçekten beslenmekte, bu besinlerini de bal olarak insanoğluna sunmaktadır’’ dedi.

GEZGİNCİ ARICILAR

Yozgat’ın Bozok yaylasının farklı bitki örtüsü ile tercih eden gezginci arıcılar, yerli arıcılarla birlikte üretim yapıyor. 290 yerli arıcı, 33 bin 358 arı kovanı ile bal üretimi yaptığı il genelindeki kırsal bölgelerde her yıl 200 civarında da gezginci arıcının konaklıyor. Önceki yıllarda en fazla 50 civarında gezginci arıcının Yozgat'a geldiği, bu sayının her geçen yıl arttığı, 200 civarında arıcının yaylalara yerleşip, faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi. Yozgat'ta yıllık bal üretiminin 600 bin ton civarında olduğu, bunun artırılabilmesi için çalışıldığı ifade edildi. İlin coğrafi konumu ve iklimi bakımından arıcılığa elverişli bir bölge olduğu, arıcılığın geliştirilmesi ve daha kaliteli bal elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini kaydedildi.



