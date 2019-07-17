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Bal Ormanında fideler büyüyor

ÇEKEREK ilçesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük sulama barajlarından olan Çekerek Barajı kenarında oluşturulmaya çalışılan ‘Bal Ormanı’ bölgesinde dikimi yapılan fidanlar boy vermeye başladı. 

Bal Ormanında fideler büyüyor

ÇEKEREK ilçesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük sulama barajlarından olan Çekerek Barajı kenarında oluşturulmaya çalışılan ‘Bal Ormanı’ bölgesinde dikimi yapılan fidanlar boy vermeye başladı. 

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Bal Ormanında fideler büyüyor

Çekerek Belediye Başkanı Eyyup Çakır, dikim yapılan bölgede incelemelerde bulundu, Çekerek ilçesinin kısa sürede Türkiye'nin Lavanta Merkezi haline geleceğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Güzel ilçemizde dikimi yapılan 9 bin 500 Lavantada fire yok. Tamamı toprakla bütünleşmiş durumda. Destekleyici olarak da bin adet badem, 2 bin Akasya ağacı dikilerek, Çekerek Barajımızın etrafında Bal Ormanı oluşturduk’’ dedi.  Çekerek Belediye Başkanı Çakır, Lavantanın Bal Arıcılığı için bulunmaz bir nimet olduğuna da dikkat çekerek, Lavantanın gıda, kokularından kozmetik, bitkisel ilaçlara kadar geniş bir uygulama alanına sahip olduğunu anlattı. Çakır, ‘’Lavanta, hoş kokusuyla Parfüm olarak kullanılmaktadır. Sinir sistemi üzerinde etkilidir. Dezenfekte amaçlı kullanılmaktadır. Cilt sağlığı açısından faydalıdır. Egzamaya iyi gelmektedir. Uyku problemlerine çözüm olur. Ruhsal bozuklukları tedavi eder. Kas ağrılarına iyi gelir. Önümüzdeki süreçte Lavanta için yapacağımız projelerle bir marka oluşturacağız ve istihdam sağlayacağız’’ diye konuştu.

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