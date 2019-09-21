BAL GiBi YATIRIM

Çekerek ilçesine gelen Başkentin üst düzey bürokratları, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alıp, nelerin yapılabileceği konusunda yerel yönetim aktörleriyle bir araya geldi, Çekerek Barajı bölgesinde incelemelerrde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baş Danışmanı Erkan Koparmal, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven, Çekerek ilçesine geldi. Türkiye’nin en büyük dokuzuncu barajı olan, Çekerek Barajı etrafında yapılması planlanan Millet Bahçesi, Lavanta Yarımadası, tıbbi aromatik bitkiler ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere, gelir getirici tür ağaçlandırmaları hakkında neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunup, incelemelerde bulundular. Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Çekerek Kaymakamı Vekili Fikret Dağ, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Ankara’dan gelen konuklara eşlik etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yöre halkının sorunlarını dinledi, taleplerini aldı, yapılması gerekli iş ve işlemlerle ilgili talimatlar verdi. Gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması, daha nitelikli yapılması hususuna dikkat çeken Karacabey, Çekerek Barajı bölgesindeki ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Erkan Koparmal, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven yaptıkları incelemelerin ardından Çekerek İlçesinden ayrıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla baraj etrafında ağaçlandırma ve Lavanta bitkisi dikimine bu yıl başlanıldığını hatırlattı. Başkan Çakır, oluşturulmaya çalıştıkları Bal Ormanın da dikimini yapılan Lavanta bitkisinin Bal Arıcılığı için önemli bir bitki türü olduğunu kaydetti. Çakır, ağaçlar büyüdükten sonra ilçenin balıkçılı ile birlikte bal üretiminin de merkezi haline geleceğini anlattı.