Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100237
ALTIN
279.965
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1596
EURO
6.3129

BAL GiBi YATIRIM

ÇEKEREK ilçesindeki baraj suları çevresinde Bal Ormanı oluşturulup, Millet Bahçesi tesis edilmesi ve tıbbi aromatik türlerinin yetiştirilmesine yönelik hazırlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

BAL GiBi YATIRIM

ÇEKEREK ilçesindeki baraj suları çevresinde Bal Ormanı oluşturulup, Millet Bahçesi tesis edilmesi ve tıbbi aromatik türlerinin yetiştirilmesine yönelik hazırlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
BAL GiBi YATIRIM

Çekerek ilçesine gelen Başkentin üst düzey bürokratları, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alıp, nelerin yapılabileceği konusunda yerel yönetim aktörleriyle bir araya geldi, Çekerek Barajı bölgesinde incelemelerrde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baş Danışmanı Erkan Koparmal, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven,  Çekerek ilçesine geldi. Türkiye’nin en büyük dokuzuncu barajı olan, Çekerek Barajı etrafında yapılması planlanan Millet Bahçesi, Lavanta Yarımadası, tıbbi aromatik bitkiler ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere, gelir getirici tür ağaçlandırmaları hakkında neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunup, incelemelerde bulundular. Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Çekerek Kaymakamı Vekili Fikret Dağ, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Ankara’dan gelen konuklara eşlik etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yöre halkının sorunlarını dinledi, taleplerini aldı, yapılması gerekli iş ve işlemlerle ilgili talimatlar verdi. Gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması, daha nitelikli yapılması hususuna dikkat çeken Karacabey, Çekerek Barajı bölgesindeki ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Erkan Koparmal, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven yaptıkları incelemelerin ardından Çekerek İlçesinden ayrıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla baraj etrafında ağaçlandırma ve Lavanta bitkisi dikimine bu yıl başlanıldığını hatırlattı. Başkan Çakır, oluşturulmaya çalıştıkları Bal Ormanın da dikimini yapılan Lavanta bitkisinin Bal Arıcılığı için önemli bir bitki türü olduğunu kaydetti. Çakır, ağaçlar büyüdükten sonra ilçenin balıkçılı ile birlikte bal üretiminin de merkezi haline geleceğini anlattı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’a tecrübeli isim
Yozgat’a tecrübeli isim
Oyuncaklarla sevindiler
Oyuncaklarla sevindiler
Okul ziyaretleri başladı
Okul ziyaretleri başladı
Bisiklet sürdüler
Bisiklet sürdüler
Din görevlileri toplandı
Din görevlileri toplandı
Değerlere sahip çıktılar
Değerlere sahip çıktılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim