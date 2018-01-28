Bakkallar ‘Saygı’ dedi

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası binasında gerçekleştirilen genel kurulda Atilla Saygı Mustafa Akdemir ve Erdoğan Deniz başkanlık için yarıştı.

Yozgat Bakkallar Esnaf Odası’nın genel kurulunu yönetmek üzere iki ayrı divan önergesi verildi.

Mevcut yönetimin sunduğu Uğur Bektaş, Durak Arıkan, Erdoğan Özbilge, Efendi Yavuz ve Kadir Avcı önergesine karşın muhalefetin ortak önergesi Eyüp Coşgun, Osman Çiftçi, Hüseyin Tokat, Osman Biçici ve Mesut Barış sunuldu. İlk listenin okunmasının ardından Erdoğan Deniz itiraz ederek, tekrar sayım yapılmasını istedi. Hükümet komiserinin sayımının ardından muhalefetin sunduğu Eyüp Coşgun, Osman Çiftçi, Hüseyin Tokat, Osman Biçici ve Mesut Barış’tan oluşan divan heyeti kabul gördü.

Divan tarafından açılan genel kurulda raporlar ve çalışma dönemine ait bilançolar, üyelere ibraz edilerek oylandı.

Akabinde ise üyeler oy kullanarak yeni başkanı belirledi.

Seçim sonuçlarına göre Atila Saygı 133, Mustafa Akdemir 130, Erdoğan Deniz ise 100 oy aldı.

Mevcut başkan Atila Saygı, yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

