Bakkallar Odasında Akdemir dönemi

Yozgat Bakkallar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısında Mevcut Başkanı Atilla Saygı ile Mustafa Akdemir yarıştı. Oda üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen genel kurul toplantısında mevcut başkan Atilla Saygı 225 oy alırken, Mustafa Akdemir ise 290 oy alarak Bakkallar Odasının yeni başkanı seçildi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda yapılan genel kurul toplantısına 627 delegeden 533’ü katılarak oy kullandı. 18 oyun geçersiz olduğu genel kurul toplantısında mevcut başkan Atilla Saygı 225 oy alırken, 290 oy alan Mustafa Akdemir Bakkallar Odasının yeni başkanı oldu. Akdemir, kendisini bu göreve layık gören oda üyesi arkadaşlarına teşekkür etti. Onlardan aldığı güç ile odayı birlikte canlandıracaklarını dile getiren Akdemir, Yeni Başkanı olarak oda üyesi arkadaşlarına hizmet etmek için var güce ile çalışacağını sözlerine ekledi.