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Bakkallar Odası tepki verdi

YOZGAT’ta belirli dönemlerde ‘yöresel  ürünler pazarı’ adıyla kurulan pazar ve alışveriş noktalarına Bakkallar Odası Başkanı Atilla Saygı tepki gösterdi.

Bakkallar Odası tepki verdi

YOZGAT’ta belirli dönemlerde ‘yöresel  ürünler pazarı’ adıyla kurulan pazar ve alışveriş noktalarına Bakkallar Odası Başkanı Atilla Saygı tepki gösterdi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Bakkallar Odası tepki verdi

Oda Başkanı Saygı, Yozgat esnafını bu pazarların olumsuz etkilediğini söyledi. Yozgat Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Atilla Saygı, ekonomik durgunluk içerisinde esnafın zor şartlarda bulunduğunu aktardı. Saygı, Yozgat’ta açılan yöresel ürün sattığını iddia eden fuar ve pazarlara tepki gösterdi. uralarda yapılan satışın yerel esnafı olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Saygı, “Havaların ısınması ile birlikte fuar ve pazar adı altında ticari amaçlı organizasyonlar yapılıyor. Birisinin bitip, diğerinin başlatıldığı bu tür organizasyonlara yöresel ürünler getirildiği belirterek, izinler veriliyor. Denetimlerinin kimler tarafından yapıldığı, ücretlerinin neye göre belirlendiği belli olmayan, sağlıksız koşullar altında vatandaşa ucuzluk adı altında daha fazla fiyata ürünler satılıyor” dedi.
Bu tür organizasyonların, hareketsiz ve kısır olan Yozgat ekonomisini etkilediğine vurgu yapan Saygı,  kıt kanaat geçinen esnaf ve sanatkarları zor duruma soktuğunu kaydetti.
 

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