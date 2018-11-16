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Bakıra şekil veriyorlar

SORGUN Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İŞKUR destekli Bakır İşlemeciliği Kursu’na kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bakıra şekil veriyorlar

SORGUN Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İŞKUR destekli Bakır İşlemeciliği Kursu’na kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

16 Kasım 2018 Cuma 08:49
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Bakıra şekil veriyorlar

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sorgun HEM olarak yıllardır bakır işlemeciliği kursu açtıklarını, ancak bu yıl açılan kursa daha yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Kursiyerlerin duygularını bakır tabaklara işledikleri motiflere yansıtan ev hanımları, Yozgat’ın dört bir yanında sipariş alacaklarını belirten Ekinci, "İŞKUR destekli açtığımız Bakır İşlemeciliği Kursu’nda kursiyerlerimiz Erzincanlı bakır ustası Yüksel Ayhan’ın usta öğreticiliğinde, hem yeni bir sanat öğreniyor hem de günlük 35 lira ücret alarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. İki ay sürecek olan kurslarımız hafta içi her gün saat 09.00 ile 14.30 arasında HEM binasında yapılmaktadır" dedi.

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Bakıra şekil Veriyorlar
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