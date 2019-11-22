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BAKIR VE TELE ŞEKiL VERiYORLAR

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, ilçede 2000 yılından itibaren bakırdan dekoratif ürünler imalatı yapıp, başta ABD ve kutsal topraklar olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç eden işletmeyi ziyaret etti.

BAKIR VE TELE ŞEKiL VERiYORLAR

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, ilçede 2000 yılından itibaren bakırdan dekoratif ürünler imalatı yapıp, başta ABD ve kutsal topraklar olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç eden işletmeyi ziyaret etti.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
BAKIR VE TELE ŞEKiL VERiYORLAR

Kaymakam Okumuş, imalathaneyi gezip, Base Metal Dekorasyon işletmesinde üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Kurulduğu tarihten itibaren bakırdan dekoratif ürünler ve gözlük çerçevesi üretimi yapan Base Metal’de incelemelerde bulunan Kaymakam Okumuş, firma yetkililerine yaptıkları yatırım ve istihdamdan dolayı teşekkür etti, üretim hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Yılda yaklaşık 600 bin gözlük çerçevesi üretip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderen işletmede, tel olarak gelen ham madde, makineler yardımıyla çalışanlar tarafından yürütülen el işçiliğiyle işlenip, 75 farklı aşamadan geçirilerek, gözlük çerçevesi haline getiriliyor. Türkiye'de gözlük çerçevesi üreten 4-5 firmadan biri olan Boğazlıyan ilçesindeki tesislerde, Türkiye pazarında üretilen ‘kırılmaz gözlük’ diye adlandırılan gözlüklerin üretimini yapıyor. Üretilen ürünler, iç piyasaya sunuluyor, piyasanın yaklaşık yüzde 35'ine hitap ediyo. Gözlük çerçevesinin dışında diğer bir işletme sahasında ise bakırdan küvet, saksı, bardak, tabak gibi binlerce ürün imal ediliyor. Yozgat'tan yapılan ihracatın önemli bir bölümünü karşılıyor. Firmada üretilen ürünlerin tamamı ihraç ediliyor. Bakırdan mamul ürünlerin yüzde 90’ı ABD’ye, yüzde 10’luk kısmı ise gelişmiş Avrupa ülkelerine, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. 

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BAKIR VE TELE ŞEKiL VERiYORLAR
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