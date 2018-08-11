BAKIR HAYAT BULUYOR

Kursiyerlere Usta Öğretici Derya Yılmaz tarafından Erzincan Çelik Kalem Bakır İşleme eğitimi verildi. Eski bakır kaplarında değerlendirilip, üzerlerine işlemenin yapıldığı yaz dönemi kursuna 12 kursiyer katıldı. Çeşitli dallarda kurslar açan Yozgat halk Eğitim Merkezi, yaz döneminde de açtığı kurslarla meslek sahibi yapmaya devam etti. Erzincan yöresine ait bakır işlemeciliği kursunun ilk kez açıldığı kaydedilerek, Yozgat’ta öteden beri eksikliği hissedilen hediyelik eşya açısından önemli bir değer katacağı kaydedildi. Türkiye’de ustaları yok olmaya yüz tutarken, Yozgat’ta açılan kursun önemine değinildi. Kurs öğreticisi Derya Yılmazer, bakır işlemeciliğinin oldukça güzel bir sanat olduğunu vurguladı. Yılmazer, ‘’Türkiye’de bunun ustaları bir elin parmaklarını geçmez. Kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat. Yozgat’ta isteyenlere bu eğitimi vermeye devam edeceğiz Önemli eserler ortaya çıkaracağız” dedi.