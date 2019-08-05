Bakımevinde çalışmalara devam

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Sorgun Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi inşaatımızı gezdi. Bir kişilik odaları ile Yozgat ve çevre ilçelere hizmet verecek olan bina inşaatının son durumu hakkında bilgi alındı. Geçen yıl 24 Ocak tarihinde ihaleye çıkan bakımevinin 9 milyon 166 bin liraya mal olacak Bakımevinin 80 yatak kapasiteli olacağı, 2 yıl içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Yozgat'ta şuanda 96 yaşlının kalabildiği iki adet kurumun olduğu bildirildi. Sorgun ilçesinde tahsisi yapılan arsa üzerinde yapılmaya çalışılan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Yozgat ile birlikte yurdun her bölgesinden gönderilecek yaşlıların barınacağı bildirildi.