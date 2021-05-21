Bakımevi yükseliyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kreş ve Gündüz Bakım Evi projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Başkan Yalçın, 2 bin 101 metrekare alan üzerine yapımı devam eden proje içerisinde 0-4 yaş grubu gündüz bakım evi, 4-6 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreş, kapalı çocuk oyun alanı, Kafeterya ve restoran, açık oyun ve spor alanı ile Atatürk Parkı peyzaj düzenlemesi yer alacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde sözleşmesi imzalanıp, inşaata başlanılan Bakımevi binasının bir milyon 732 bin lira sözleşme bedeli bulunuyor.