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Bakım Merkezi’nde Tatbikat

Yozgat Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, farkındalık yaratarak, insanları olası yangın, deprem, sel baskını gibi afet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları için tatbikat uygulamalarını sürdürüyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:43
Bakım Merkezi’nde Tatbikat

Bu kapsamda Özel Çamlık Bakım Merkezi çalışanlarına yönelik ‘Tahliye Tatbikatı’ eğitiminin ardından uygulama yapıldı, Afet Bilinci eğitimi verildi. Olası bir yangında personelin yangına bilinçli şekilde müdahalesi ve Bakım Evi sakinlerinin güvenli alanlara tahliyesini içeren tatbikat, eğitimle başladı. Yangın türleri, yangına nasıl müdahale edileceği, yangın anında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında personel bilgilendirildi, çıkarılan küçük bir yangının nasıl söndürüleceği gösterildi. Sonrasında da uygulamalı olarak tahliye yapıldı. 

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