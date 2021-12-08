Bakım Merkezi’nde Tatbikat

Bu kapsamda Özel Çamlık Bakım Merkezi çalışanlarına yönelik ‘Tahliye Tatbikatı’ eğitiminin ardından uygulama yapıldı, Afet Bilinci eğitimi verildi. Olası bir yangında personelin yangına bilinçli şekilde müdahalesi ve Bakım Evi sakinlerinin güvenli alanlara tahliyesini içeren tatbikat, eğitimle başladı. Yangın türleri, yangına nasıl müdahale edileceği, yangın anında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında personel bilgilendirildi, çıkarılan küçük bir yangının nasıl söndürüleceği gösterildi. Sonrasında da uygulamalı olarak tahliye yapıldı.