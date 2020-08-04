Bakım kalitesi görüşüldü

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki engelli ve yaşlıların kullandığı bakımevlerinde, bakım kalitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaları belirlemeye yönelik toplantı yapıldı. Yozgat Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli başkanlığındaki toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri’nden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan ve Özel Çamlık Bakım Merkezi Müdürü katıldı. Toplantıda, merkezde uygulanmakta olan Kovid-19 pandemi tedbirleri, tek kişilik odalarda kalan engelli ve yaşlılara yönelik uygulanacak sosyal rehabilitasyon uygulamaları, Merkezin bakım kalitesi artıracak uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.