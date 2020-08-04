Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
442.229
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.0978
EURO
8.1794

Bakım kalitesi görüşüldü

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki engelli ve yaşlıların bakım kalitesinin artırılması konusu görüşüldü.

04 Ağustos 2020 Salı 00:29
Bakım kalitesi görüşüldü

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki engelli ve yaşlıların kullandığı bakımevlerinde, bakım kalitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaları belirlemeye yönelik toplantı yapıldı. Yozgat Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli başkanlığındaki toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri’nden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Arslan ve Özel Çamlık Bakım Merkezi Müdürü katıldı. Toplantıda, merkezde uygulanmakta olan Kovid-19 pandemi tedbirleri, tek kişilik odalarda kalan engelli ve yaşlılara yönelik uygulanacak sosyal rehabilitasyon uygulamaları, Merkezin bakım kalitesi artıracak uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Bakım Kalitesi Görüşüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denetimler artırıldı
Denetimler artırıldı
MEMNUN EDEMEDiK!
MEMNUN EDEMEDiK!
KURBAN BAYRAMINI KUTLADIK
KURBAN BAYRAMINI KUTLADIK
Hastanede bayramlaşma
Hastanede bayramlaşma
Manzara değişmedi
Manzara değişmedi
Mesafeli namaz
Mesafeli namaz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim