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Bakım Evi tamam

Yerköy Belediyesi tarafından projelendirilen sokak hayvanlarının barınmasına yönelik 'Sokak Hayvanları Beslenme ve Bakım Evi' ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz incelemelerde bulundu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:18
Bakım Evi tamam

YERKÖY Belediyesi tarafından projelendirilen Sokak Hayvanları Bakımevi ile ilgili çalışmalarda sona gelendi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, doğanın, sadece insanlığın değil, tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, ‘’Hazırlıklarını bir süredir yürüttüğümüz Sokak Hayvanları Beslenme ve Bakım alanımızdaki çalışmalarımızı tamamlayarak, sokaklarda yaşayan dilsiz dostlarımızın yuvalarını hazırladık. Ümit ediyorum ki; bu canlı dostlarımızın bakımlarını üstlenemeyen vatandaşlarımız, artık onları biçare sokaklara bırakmak yerine beslenme ve bakım alanımıza getirerek bizlerle birlikte onların bakımlarına destek olurlar’’ dedi. Başkan Yılmaz, barınakta incelemelerde bulundu,  bazı eksikliklerin ise en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Bakım Evi Tamam
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