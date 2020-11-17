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Bakım Evi inşaatı sürüyor

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından yapımı planlanan ‘Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ inşaatı devam ediyor.

17 Kasım 2020 Salı 00:10
Bakım Evi inşaatı sürüyor

Boğazlıyan Belediyesi’nin hazırladığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın mali destek sağladığı ‘Mutlu Kreş Mutlu Yarın’ projesi kapsamında planlanan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, okul öncesi eğitimin, eğitim hayatının en önemli noktası olduğunu söyledi. Başkan Coşar, ‘’Çocuklarımız için kıymetli ailelerimize bir söz vermiştik. Yapımını sürdürdüğümüz Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin çalışmalarını yerinde inceledik. En kısa zamanda projemizi tamamlayarak hizmete açacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu. 

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Bakım Evi Inşaatı Sürüyor
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