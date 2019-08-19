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Bakıcı ailesinin mutlu günü

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı'nın küçük oğlu Emre de dünya evine girdi.

Bakıcı ailesinin mutlu günü

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı'nın küçük oğlu Emre de dünya evine girdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 04:49
Bakıcı ailesinin mutlu günü

İlhami-Gönül Bakıcı çiftinin oğlu Emre Bakıcı ile Mustafa-Gülüzar Pekşen çiftinin biricik kızları Özlem Pekşen’in düğün töreni Grand Eriş Düğün Salonu’nda yapıldı. Genç çiftlerin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı. Düğün Törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte seçkin bir davetli topluluğu katıldı. İleri Gazetesi, Bakıcı ve Pekşen ailelerini tebrik eder, genç çiftlere sağlıklı, uzun ömürler diler, bir yastıkta mutlu olmalarını temenni ederiz. 

Anahtar Kelimeler:
Bakıcı Ailesinin Mutlu Günü
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