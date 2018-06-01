Bakanlar temel atacak

Ağustos ayının son haftasında ihalesi gerçekleştirilen Yozgat Hava Limanı’nın yer tesliminin ardından bölgede altyapıya yönelik çalışmalara başlanıldı. Pazar günü saat 13.00’da Hava Limanı temeli törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte katılacak. Hava Limanı temel atma töreninin ardından Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen Ticaret ve Sanayi Kampüsü Kompleks tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirilecek. Kompleks tesislerinin temel atma töreni saat 16.00’da başlayacak. Törenlerden sonra yapılacak genel değerlendirmeler, iftar yemeği ile noktalanacak.
01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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