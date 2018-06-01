Bakanlar temel atacak

YOZGAT’ta yapımı öngörülen Hava Limanı ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen kompleks tesislerinin temeli Pazar günü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımlarıyla atılacak.