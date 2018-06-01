Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Bakanlar temel atacak

YOZGAT’ta yapımı öngörülen Hava Limanı ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen kompleks tesislerinin temeli Pazar günü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımlarıyla atılacak.

Bakanlar temel atacak

YOZGAT’ta yapımı öngörülen Hava Limanı ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen kompleks tesislerinin temeli Pazar günü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımlarıyla atılacak.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
242 Okunma
Bakanlar temel atacak

Ağustos ayının son haftasında ihalesi gerçekleştirilen Yozgat Hava Limanı’nın yer tesliminin ardından bölgede  altyapıya yönelik çalışmalara başlanıldı. Pazar günü saat 13.00’da Hava Limanı temeli törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte katılacak. Hava Limanı temel atma töreninin ardından Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen Ticaret ve Sanayi Kampüsü Kompleks tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirilecek. Kompleks tesislerinin temel atma töreni saat 16.00’da başlayacak. Törenlerden sonra yapılacak genel değerlendirmeler, iftar yemeği ile noktalanacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SADAKA TAŞI
SADAKA TAŞI
ULUSLARARASI KORUMA
ULUSLARARASI KORUMA
Becerilerini sergilediler
Becerilerini sergilediler
Tütünsüz bir gün
Tütünsüz bir gün
Şehit yakınları iftarda buluştu
Şehit yakınları iftarda buluştu
Bu kez sokakta okudular
Bu kez sokakta okudular

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim