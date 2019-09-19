Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101930
ALTIN
272.654
DOLAR
5.6655
STERLİN
7.0896
EURO
6.2669

BAKANDAN DESTEK!

Yozgat Belediyesi ‘Tarihi görüşme’ olarak nitelendirdiği görüşmeden ‘müjde üstüne müjde’ alındığını duyurdu..

BAKANDAN DESTEK!

Yozgat Belediyesi ‘Tarihi görüşme’ olarak nitelendirdiği görüşmeden ‘müjde üstüne müjde’ alındığını duyurdu..

19 Eylül 2019 Perşembe 00:00
BAKANDAN DESTEK!

YOZGAT Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in bu temaslarını ‘Tarihi görüşme’ olarak nitelendirip, ‘müjde üstüne müjde’ alındığını duyurdu. Açıklamada, ‘Belediye Başkanımız Celal Köse ve AK Parti Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldi. Tarihi görüşmede müjdeler üst üste geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, ilimizin kanayan yarası olan altyapı, Büyük Cami Çevresi Düzenleme Projesi, arsa takasları ve yatırım destek müjdelerini art arta verdi’ şeklinde bilgilere yer verildi. Yozgat’ın başlıca sorunlarından olan altyapı eksikliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düğmeye bastığı, kent merkezinin altyapı yenileme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde en kısa sürede başlanılacağı kaydedildi. Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının maddi ve manevi desteklerde bulunacağının altı çizildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, ‘tarihi görüşmeler’ gerçekleştirdiklerini, çok önemli ‘müjdeler’ aldıklarını kaydetti. Yozgat’ın en önemli problemlerinin başında gelen altyapı sorununu Bakan Kurum’a anlattıklarını kaydeden Köse, ‘’Kendisi altyapı yenileme çalışmalarımız için gerekli talimatları verdi. Altyapı yenileme çalışmalarımız Bakanlığımızın nezdinde gerçekleşecek. Etrafı harabe vaziyette bulunan Büyük Cami Çevre Düzenleme projemizde de Sayın Bakanımız gereken yatırım desteğini sağlayacağını ifade etti. İlimizin gözbebeği tarihi camimizin etrafında da çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak. Bakanlığımız ile belirlediğimiz bölgelerde arsa takaslarımız ve yatırım desteklerimiz olacak. Bugün gerçekleşen verimli görüşmeler ve müjdeler için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Güçlü Hükümet, Güçlü Belediyecilik anlayışından taviz vermeden Yozgat’ımızı daha ileri taşımak adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Mesai alacakları ödendi
Mesai alacakları ödendi
Çevreciler boş durmuyor
Çevreciler boş durmuyor
Şeker Fabrikası'ndan Dijital Kart uygulaması
Şeker Fabrikası'ndan Dijital Kart uygulaması
Göz kamaştırıyor
Göz kamaştırıyor
FETÖ'den hapis
FETÖ'den hapis
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim