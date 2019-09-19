BAKANDAN DESTEK!

YOZGAT Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in bu temaslarını ‘Tarihi görüşme’ olarak nitelendirip, ‘müjde üstüne müjde’ alındığını duyurdu. Açıklamada, ‘Belediye Başkanımız Celal Köse ve AK Parti Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldi. Tarihi görüşmede müjdeler üst üste geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, ilimizin kanayan yarası olan altyapı, Büyük Cami Çevresi Düzenleme Projesi, arsa takasları ve yatırım destek müjdelerini art arta verdi’ şeklinde bilgilere yer verildi. Yozgat’ın başlıca sorunlarından olan altyapı eksikliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düğmeye bastığı, kent merkezinin altyapı yenileme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde en kısa sürede başlanılacağı kaydedildi. Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının maddi ve manevi desteklerde bulunacağının altı çizildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, ‘tarihi görüşmeler’ gerçekleştirdiklerini, çok önemli ‘müjdeler’ aldıklarını kaydetti. Yozgat’ın en önemli problemlerinin başında gelen altyapı sorununu Bakan Kurum’a anlattıklarını kaydeden Köse, ‘’Kendisi altyapı yenileme çalışmalarımız için gerekli talimatları verdi. Altyapı yenileme çalışmalarımız Bakanlığımızın nezdinde gerçekleşecek. Etrafı harabe vaziyette bulunan Büyük Cami Çevre Düzenleme projemizde de Sayın Bakanımız gereken yatırım desteğini sağlayacağını ifade etti. İlimizin gözbebeği tarihi camimizin etrafında da çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak. Bakanlığımız ile belirlediğimiz bölgelerde arsa takaslarımız ve yatırım desteklerimiz olacak. Bugün gerçekleşen verimli görüşmeler ve müjdeler için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Güçlü Hükümet, Güçlü Belediyecilik anlayışından taviz vermeden Yozgat’ımızı daha ileri taşımak adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.