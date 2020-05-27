Bakana davet

YOZGAT’ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen serbestlik kapsamında halı sahada futbol oynamanın keyfini çıkardı. Yozgat'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, kendileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan halı sahaya koştu. Uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla buluşan çocuklar futbol oynayıp gönüllerince eğlendi. Emirhan Kapusuz, sokağa çıkma iznin verilmesiyle arkadaşlarıyla buluşup halı sahaya geldiklerini belirterek, "Daha önce Gençlik ve Spor Bakanımız bu sahada bizimle maç yapacağı sözünü vermişti. Biz iddialıyız çok iyi hazırlandık, korona virüs bittiğinde bakanımızı bekliyoruz" dedi.

Ahmet Emin Bozkurt da sürekli evde olduklarını, izin verilince de halı sahada futbol oynadıklarını söyledi. Alperen Emir Erkoç ise izin günlerinde arkadaşlarıyla sahada buluştuklarını ifade ederek, "Futbol oynadık çok eğlendik. Gençlik ve Spor Bakanımızın da bize sözü vardı. Bakanımızla da oynamak istiyoruz, bekliyoruz" diye konuştu.

Yozgat'ta bir grup çocuğun, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek ‘halı saha’ görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasının haber yapılması üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yozgat Belediyesi, minikler için halı saha yapmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından karşılıklı maç yapmak için çocuklara söz vermişti.