Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104954
ALTIN
373.759
DOLAR
6.7743
STERLİN
8.3123
EURO
7.4347

Bakana davet

Yozgat'ta halı sahada futbol oynayan 14 yaş ve altı çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu maça davet etti.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:22
Bakana davet

YOZGAT’ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen serbestlik kapsamında halı sahada futbol oynamanın keyfini çıkardı. Yozgat'ta saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, kendileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan halı sahaya koştu.  Uzun bir aradan sonra arkadaşlarıyla buluşan çocuklar futbol oynayıp gönüllerince eğlendi. Emirhan Kapusuz, sokağa çıkma iznin verilmesiyle arkadaşlarıyla buluşup halı sahaya geldiklerini belirterek, "Daha önce Gençlik ve Spor Bakanımız bu sahada bizimle maç yapacağı sözünü vermişti. Biz iddialıyız çok iyi hazırlandık, korona virüs bittiğinde bakanımızı bekliyoruz" dedi.
Ahmet Emin Bozkurt da sürekli evde olduklarını, izin verilince de halı sahada futbol oynadıklarını söyledi. Alperen Emir Erkoç ise izin günlerinde arkadaşlarıyla sahada buluştuklarını ifade ederek, "Futbol oynadık çok eğlendik. Gençlik ve Spor Bakanımızın da bize sözü vardı. Bakanımızla da oynamak istiyoruz, bekliyoruz" diye konuştu.
Yozgat'ta bir grup çocuğun, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek ‘halı saha’ görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasının haber yapılması üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yozgat Belediyesi, minikler için halı saha yapmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından karşılıklı maç yapmak için çocuklara söz vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Bakana Davet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cuma Namazına izin çıktı
Cuma Namazına izin çıktı
Çocuklar alanlara koştu
Çocuklar alanlara koştu
Kan bağışı
Kan bağışı
Göletlere yavru balık
Göletlere yavru balık
Dezenfekte edildi
Dezenfekte edildi
Yaralı Tilki yavruları
Yaralı Tilki yavruları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim