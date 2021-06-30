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Bakana AMATEM sorusu

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan tarafından gündeme taşınan AMATEM konusuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:31
Bakana AMATEM sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, madde bağımlılarının tedavi gördüğü AMATEM’in faaliyetlerinin devam ettirilmesi, donanımlı bir binaya kavuşturulması adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ın köşesinde, ‘AMATEM Neden kapatıldı?’ başlığı ile gündeme taşıdığı konuyu CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven takibe aldı. Keven, Yozgat’ta 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin (AMATEM) Yozgat Devlet Hastanesi’nin kapatılıp Şehir Hastanesi olarak faaliyet göstermesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi’ne bağlandığını kaydetti. Daha sonra ise faaliyet gösterdiği binada yıkım kararı çıkınca faaliyetin durduğunu ileri süren Keven, ‘’Tedavi gören yüzlerce bağımlı ve ailesi mağdur edildi. Yozgat AMATEM donanımlı bir binada acil faaliyetlerine devam etmelidir’’ diye konuştu. Milletvekili Keven, ‘’Yozgat AMATEM kurumunun idari statüsü nedir? Yozgat AMATEM tarafından yürütülen faaliyetler ne aşamadadır? Kaç kişi tedavi görmekteydi? Hangi tarihten itibaren faaliyeti durduruldu? Yozgat ilimize AMATEM olarak kullanılmak üzere donanımlı bir bina yapılacak mıdır? 2021 Yatırım Programı’nda bu şekilde bir proje bulunmakta mıdır? Bu şekilde bir bina yapılana kadar nerede faaliyet gösterecektir?” sorularını kapsayan önergesini de Sağlık Bakanı Koca’ya iletti. 
 

Anahtar Kelimeler:
Bakana AMATEM Sorusu
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