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Bakan Yardımcısı Yozgat’ta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan bir dizi ziyarette ve incelemede bulunmak amacıyla Yozgat‘a geldi.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:50
Bakan Yardımcısı Yozgat’ta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Seyit Arslan ve beraberindeki heyet ile ilk olarak Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Ardından Nizamoğlu Konağı Yozgat Müzesini gezen Demircan, Yanan Hamam’a giderek,Yanan Hamam hakkında bilgi aldı. Daha sonra ORAN Kalkınma Ajansı olarak hizmet veren Miralay Şerif Bey Konağı’nı gezen Demircan’a özel olarak hazırlanan saat hediye edildi. Demircan, Cephanelik olarak bilinen arsada ve yeni yapılacak olan Kütüphane alanında da incelemede bulunarak, bilgi aldı. Yozgat Halk Kütüphanesini de ziyaret eden Demircan, kütüphanede ders çalışan öğrencilere bir isteklerinin olup olmadığını sordu. •Sümeyye İlhan•

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