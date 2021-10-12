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Bakan Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü’nde etkinlik düzenlendi.

12 Ekim 2021 Salı 00:02
Bakan Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Kutladı

Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde korunma ve bakım altında olan farklı yaş gruplarındaki kız çocuklarının katıldığı etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi. Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nden çocukların bağlama ve türkülerle sunduğu müzik dinletisinin ardından çocuklar anlatılan masallarla eğlenceli vakit geçirdi. Çocukların anlattığı masalları dinleyen Bakan Yanık, çok beğendiğini dile getirerek “O kadar güzel anlattılar ki ben bu kadar güzel anlatamam. Harikasınız, tebrik ederim” dedi. Bakan Yanık daha sonra çocukların arasına oturarak onlara “çocuk saflığına ve cesaretine” vurgu yapan “Bir İnci Masalı”nı anlattı. Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan Bakan Yanık, “Bugün kuruluşlarımızdaki kız çocuklarımızla bir araya geldik. Hayallerini konuştuk onlarla. Masallar dinledik, masallar anlattık. Gelecek heyecanları gözlerindeki pırıltıda saklıydı. Mutlu olduk” diye konuştu.

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