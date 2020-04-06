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Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle Görüştü

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Bakan Fahrettin Koca’ya Yozgat’taki son durum hakkında bilgi verdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 03:45
Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle Görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’in de katıldığı 81 ilin Sağlık Müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Üç saat süren toplantıda, Covid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. Sağlık Bakanı Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz” diyen Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı. Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim” dedi. Koca, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

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