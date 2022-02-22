Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bakan Bozdağ, cenaze törenine katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in 63 yaşında vefat eden eşi Neriman Başer'in cenazesi için düzenlenen törene katıldı.

22 Şubat 2022 Salı 00:20
Bakan Bozdağ, cenaze törenine katıldı

Yaklaşık 4 aydır yüksek tansiyon nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Neriman Başer için Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Neriman Başer'in cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Başer'in ailesi, yakınları ve Bakan Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bakan BozdağCenaze Törenine KatıldıYozgatIlerigazetesişubatSalıHaberAdaletBakanıAkpartiMilletvekiliBekirbozdağTbmmAnayasaAdaletKomisyonüyeleriKuruluKarmaIlbaşkanıYusufbaşerEşiVefatEtti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygulamadan memnunlar
Uygulamadan memnunlar
Okullarda jandarma tanıtılıyor
Okullarda jandarma tanıtılıyor
ODALARIN SORUNLARI KONUŞULDU
ODALARIN SORUNLARI KONUŞULDU
Tanıtım toplantısı
Tanıtım toplantısı
Sabır diledi
Sabır diledi
Eşlerden ilçe ziyareti
Eşlerden ilçe ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim