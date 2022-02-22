Bakan Bozdağ, cenaze törenine katıldı

Yaklaşık 4 aydır yüksek tansiyon nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Neriman Başer için Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Neriman Başer'in cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Başer'in ailesi, yakınları ve Bakan Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.