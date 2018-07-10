Bahçeye işçi aranıyor

Yozgat’ta hayata geçirilerek göçü tersine çeviren, Yozgat’ın gelişip kalkınması noktasında örnek yol haritası olan Kabalı meyve bahçesinde çalıştırılmak için 300 yevmiyeli işçiye ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Kadışehri Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm Türkiye’ye örnek olan ve Yozgat’ta ilk defa göçü tersine çeviren Kabalı meyve bahçesinde 300 yevmiyeli işçiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İş ihtiyacı olan vatandaşlara duyuruda bulunan Kadışehri Belediyesi, isteyen vatandaşların başvuru yapabileceğini hatırlattı. Kabalı’da meyve hasadı başlayarak, dallardaki meyveler toplanmaya ve paketlenmeye başladı. Arazinin bin 200 dekarında, yaklaşık 52 bin kiraz ağacında hasat başladı. Kabalı’daki kirazın hızla uluslararası piyasada aranan marka olma yoluna girdiği ifade edildi.