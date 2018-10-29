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Bahçesinde nar yetişirdi

YERKÖY ilçesinde bir çiftçi, evinin bahçesinde yetiştirdiği nar ağaçlarının hasadını yaptı.

Bahçesinde nar yetişirdi

YERKÖY ilçesinde bir çiftçi, evinin bahçesinde yetiştirdiği nar ağaçlarının hasadını yaptı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:11
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Bahçesinde nar yetişirdi

Genellikle kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçtiği bölgelerde yetiştirilen nar, karasal iklimin yaşandığı Yerköy ilçesinde de meyve verdi. Osmaniye'den 3 yıl önce getirdiği nar fidanlarını bahçesine diken Sinan Ersoy, ağaçlardan meyve almaya başladı. Ersoy, fidanları getirdiğinde akrabalarının ve komşularının meyve vermeyeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu ancak bunlara aldırmadığını belirtti. Ersoy, "Osmaniye'ye gezmeye gittiğimde, nar ağacı fidanı gördüm ve almaya karar verdim. Nar fidanlarından ilk yıl verim alamadığını, ikinci yıl 5-6 nar topladığını anlatan Ersoy, "Bu yıl verim iyi oldu. Yozgat ve çevresinde hiçbir şekilde nar yetişmezdi ama mevsimsel değişimler olduğu için bugün burada da farklı meyveler yetişmektedir. Kısmet olursa nar yetiştiriciliğini büyütmeyi ve nar satışı yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

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Bahçesinde Nar Yetişirdi
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