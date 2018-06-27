Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94303
ALTIN
187.579
DOLAR
4.6394
STERLİN
6.1306
EURO
5.4126

Bahçeşehire semt sahası

YOZGAT Belediyesi tarafından Bahçeşehir Mahallesinde semt sahası inşaatına başlanıldı.

Bahçeşehire semt sahası

YOZGAT Belediyesi tarafından Bahçeşehir Mahallesinde semt sahası inşaatına başlanıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
155 Okunma
Bahçeşehire semt sahası

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği mahalle ve ev toplantılarında Bahçeşehir Mahallesindeki çocuk ve gençlerin kendilerinden bir semt sahası talebinde bulunduğunu söyledi. Zaten proje kapsamında olan semt sahası ile alakalı olarak çalışma başlattıklarını dile getiren Akgün, ‘’Başkanımız da zaten bunu proje kapsamına almıştı. Buranın yaklaşık 3 ay önce ihalesi gerçekleşti yapım süreci devam ediyor. Kısa süre içerisinde de YBK şirketimiz tarafından tamamlanacak. Bölgede çok ciddi bir genç nüfus var. O bölgede bir semt sahasına ciddi manada bir ihtiyaç vardı. Başkanımız da bu ihtiyacı yerine getirdi. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanıp oradaki faaliyetimiz başlayacak. Tesis içerisinde futbol, basketbol, yürüyüş ve dinlenme alanları olacak. Bunun ilgili her semte bir saha projemiz vardı. Bu proje kapsamında da şuan ikincini gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda da Taş Ocağı mezarlığı bölgesinde projemiz olacak’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yapılandırma uyarısı
Yapılandırma uyarısı
Yavru köpeğe şefkat eli
Yavru köpeğe şefkat eli
Çiğdemli kendi elektriğini üretiyor
Çiğdemli kendi elektriğini üretiyor
Belediye’den malzeme yardımı
Belediye’den malzeme yardımı
Seçim sonucunu tatlı dağıtarak kutladı
Seçim sonucunu tatlı dağıtarak kutladı
Köye hizmet
Köye hizmet

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim