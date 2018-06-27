Bahçeşehire semt sahası

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği mahalle ve ev toplantılarında Bahçeşehir Mahallesindeki çocuk ve gençlerin kendilerinden bir semt sahası talebinde bulunduğunu söyledi. Zaten proje kapsamında olan semt sahası ile alakalı olarak çalışma başlattıklarını dile getiren Akgün, ‘’Başkanımız da zaten bunu proje kapsamına almıştı. Buranın yaklaşık 3 ay önce ihalesi gerçekleşti yapım süreci devam ediyor. Kısa süre içerisinde de YBK şirketimiz tarafından tamamlanacak. Bölgede çok ciddi bir genç nüfus var. O bölgede bir semt sahasına ciddi manada bir ihtiyaç vardı. Başkanımız da bu ihtiyacı yerine getirdi. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanıp oradaki faaliyetimiz başlayacak. Tesis içerisinde futbol, basketbol, yürüyüş ve dinlenme alanları olacak. Bunun ilgili her semte bir saha projemiz vardı. Bu proje kapsamında da şuan ikincini gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda da Taş Ocağı mezarlığı bölgesinde projemiz olacak’’ dedi.