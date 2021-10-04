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BAHÇE HIZ KESMiYOR

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde projelendirilen Millet Bahçesi alanını gezen Kaymakam Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Ahmet Öçal’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 00:53
BAHÇE HIZ KESMiYOR

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan gölet  etrafında hayata geçirilecek olan Millet Bahçesinde sona gelindi. Yapımına 2017 yılının Haziran ayında mesire alanı olarak başlanılan daha sonra millet bahçesi olarak planlan proje ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Saraykent göleti etrafındaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’dan proje hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte, yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Açıkgöz, Saraykent Millet Bahçesi projesinin sadece ilçeye değil Yozgat'a da büyük değer katacağını söyledi. Açıkgöz, ‘’Belediye Başkanımız ile Millet Bahçemizde incelemelerde bulunduk. Çalışmalar çok büyük bir hızla devam ediyor. Gölete cepheli yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda müthiş bir Millet Bahçesi yapılıyor. Proje kapsamında 674 metrekarelik kapalı alanımız bulunuyor. Bu alanın 544 metrekarelik kısmı Millet Kıraathanesi olarak tasarlanmış vaziyette. Millet Bahçemiz; çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, oturma grupları ve geniş yeşil alanları ile tamamlandığında sadece Saraykent'e değil Yozgat'a da değer katacak. Bu önemli yatırıma vesile olan ve emeği geçen herkesten razı olsun’’ dedi. •HABER MERKEZİ• 

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BAHÇE HIZ KESMiYOR
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