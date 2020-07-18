Bahçe duvarları yenileniyor

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamalı Beldesi’nde bakımsızlıktan çökme tehlikesi bulunan yol kenarlarındaki okul bahçesi duvarları yenileniyor. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, yıllardır bakımsızlıktan tehlikeli olmaya başlayan, yıkılmaya yüz tutmuş, öğrencilerin can güvenliğini riske atan okul bahçesi duvarını komple yeniden yapmaya başladıklarını söyledi. Başkan Altıntaş, projemizin hayata geçmesinde milletvekilleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de katkılarının bulunduğunu belirtip, teşekkür etti. Başkan Altıntaş, okul bahçe duvarlarının yenilenmesiyle birlikte öğrencilerin tehditten kurtulacağını bildirdi.