Baharla birlikte tempo artırıldı

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, başlatılan çalışmaları inceledi, çalışanlardan ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Başkan Karadavut, havaların ısınmasıyla birlikte geçen yıl başladıkları park ve yeşil alan çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Karadavut, ‘’Bu yıl ilçemizde yapmış olduğumuz planlama doğrultusunda parke yol çalışmasına ağırlık vereceğiz. Kış öncesinde parke yapılmadık cadde ve sokak bırakmak istemiyoruz’’ dedi.

Belediye Başkanı Karadavut, ilçemizdeki yol kenarları, refüjler, park, bahçelerde ağaçlandırma çalışmasına devam ettiklerini, ağaçlandırma çalışmalarına destek veren öğrencilere teşekkür etti.