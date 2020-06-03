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Baharın renkleri büyülüyor

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile birlikte eteklerinde yer alan piknik alanları, Bozok Yaylasının kırları, korona virüs ile birlikte getirilen yasak ile insan eli değmeyip, araçların egzoz gazından etkilenmeyince daha özgür renklerle süslendi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:42
Baharın renkleri büyülüyor

Bitki çeşitliliği ve endemik türleriyle göz kamaştıran Yozgat Çamlığında, ilkbaharın gelişiyle canlanan doğa, seyrine doyumsuz manzaralar sundu. Doğaseverlerin sıkça tercih ettiği, coğrafi özelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da dikkati çeken Yozgat Çamlığındaki bazı bitki türleri de bu süreç içerisinde kendisini gösterdi. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında, 400-500 yıllık karaçam ağaçları, kuş, sürüngen, memeli, kırmızı orman karıncaları ile önemli bir faunaya sahip bulunuyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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Baharın Renkleri Büyülüyor
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