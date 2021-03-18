Baharı müjdelediler, kışı gördüler

ŞU günlerde iki ayrı mevsimin bir arada yaşandığı Yozgat’ta, sıcak havaya aldanıp göç eden baharın müjdecisi olarak adlandırılan Leylekler, kış günlerini de yaşamaya başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte baharın müjdecisi Leylekler, geçtiğimiz günlerde Yozgat’taki yuvalarına dönmeye başladı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Leylekler, Yozgat’ın rakımı daha düşük olan Yerköy ilçesindeki yuvalarına yerleştikten sonra son iki gündür hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. 1400 rakımlı Yozgat İl Merkezinde hava sıcaklığı son iki gündür 1 ila eksi 5 dereceye kadar inerken, yer yer kar yağışı da etkili oldu. Yozgat’ın 771 rakımlı Yerköy ilçe merkezi ile en fazla yuvanın yer aldığı Saray Köyünde ise hava sıcaklıkları 3 ile eksi 3 derece dolayında hissediliyor. 10 civarındaki yuvasının bulunduğu Saray Köyüne Mart ayının ilk haftasından itibaren gelmeye başlaya Leylekler, hava sıcaklığının ani düşüşü ile zor günler geçirmeye başladılar. ‘Bereketin Habercisi’ olarak kabul edilen ve sonbaharda yuvalarını terk edip, sıcak bölgelere göç eden Leylekler, Saray Köyündeki yuvalarından yarısında konuşlanmış durumda. Yıllardır yuvalarına dokunulmayıp, dışarıdan gelenlerin de dokunmasına da izin verilmeyen Saray Köyünde Leylekler ahşap, eskiden kalma telefon hattı direklerinde, demir elektrik direğinde, eski evlerin bacalarında yuvaları bulunuyor. Sonbaharda bıraktıkları yuvalarına baharla birlikte dönüş yapıp yerleşmeye başlayan Leyleklerin genel olarak Mart ayının sonu, Nisan ayının ilk haftasında köye gelmeye başlamalarına karşın son yıllarda erken gelmeye başladığı da bildirildi. •Seyfi Çelikkaya•