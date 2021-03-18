Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1559
ALTIN
416.624
DOLAR
7.4635
STERLİN
10.4164
EURO
8.9107

Baharı müjdelediler, kışı gördüler

Baharın müjdecisi olarak bilinen Leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geldikleri Yozgat’ta son iki gündür havanın mevsim normallerine dönmesiyle kışı da gördüler.

18 Mart 2021 Perşembe 00:07
Baharı müjdelediler, kışı gördüler

ŞU günlerde iki ayrı mevsimin bir arada yaşandığı Yozgat’ta, sıcak havaya aldanıp göç eden baharın müjdecisi olarak adlandırılan Leylekler, kış günlerini de yaşamaya başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte baharın müjdecisi Leylekler, geçtiğimiz günlerde Yozgat’taki yuvalarına dönmeye başladı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Leylekler, Yozgat’ın rakımı daha düşük olan Yerköy ilçesindeki yuvalarına yerleştikten sonra son iki gündür hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. 1400 rakımlı Yozgat İl Merkezinde hava sıcaklığı son iki gündür 1 ila eksi 5 dereceye kadar inerken, yer yer kar yağışı da etkili oldu. Yozgat’ın 771 rakımlı Yerköy ilçe merkezi ile en fazla yuvanın yer aldığı Saray Köyünde ise hava sıcaklıkları 3 ile eksi 3 derece dolayında hissediliyor. 10 civarındaki yuvasının bulunduğu Saray Köyüne Mart ayının ilk haftasından itibaren gelmeye başlaya Leylekler, hava sıcaklığının ani düşüşü ile zor günler geçirmeye başladılar. ‘Bereketin Habercisi’ olarak kabul edilen ve sonbaharda yuvalarını terk edip, sıcak bölgelere göç eden Leylekler, Saray Köyündeki yuvalarından yarısında konuşlanmış durumda.  Yıllardır yuvalarına dokunulmayıp, dışarıdan gelenlerin de dokunmasına da izin verilmeyen Saray Köyünde Leylekler ahşap, eskiden kalma telefon hattı direklerinde, demir elektrik direğinde, eski evlerin bacalarında yuvaları bulunuyor. Sonbaharda bıraktıkları yuvalarına baharla birlikte dönüş yapıp yerleşmeye başlayan Leyleklerin genel olarak Mart ayının sonu, Nisan ayının ilk haftasında köye gelmeye başlamalarına karşın son yıllarda erken gelmeye başladığı da bildirildi. •Seyfi Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
Baharı MüjdeledilerKışı Gördüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asırlık okulun kitapları gün yüzüne çıkartılıyor
Asırlık okulun kitapları gün yüzüne çıkartılıyor
Çanakkale geçilmez
Çanakkale geçilmez
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Başarı belgesi
Başarı belgesi
Kapalı köy yolu yok
Kapalı köy yolu yok
Promosyon Protokolü
Promosyon Protokolü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim