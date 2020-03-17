Baharı Beklerken KAR GELDi

‘Tam bahar geldi’ diye bir beklenti içerisine girdiğimiz şu günlerde dün başlayan kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı. Yozgat Valiliği, yağış, don ve şiddetli rüzgar olaylarına yönelik uyarı mesajı yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada, bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede azalıp, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğine dikkat çekildi. Açıklamada, yağışların dün gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, gündüz saatlerinde kar yağışına dönüştüğü hatırlatıldı. Yağışların yarın ve Perşembe günü de devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Başta sağlık sorunları, ulaşımda aksamalar ve zirai don olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteorolojik verilere göre ise, Yozgat’ta bugünden başlayarak Perşembe gününe kadar kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarının ek 3 ila 7 arasında değişmesi bekleniyor. Cuma gününden başlayarak hafta sonu bulutlu geçecek, sıcaklık artacak. Salı gününden itibaren ise sağanak yağış beklentisi var. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Salı ve Çarşamba günü karla karışık yağmur ile birlikte hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 6 dereceye kadar hissedilecek. Perşembe günü hava az bulutlu olacak hava sıcaklığı 11 derece dolayında hissedilebilecek. Cuma günü tekrar sağanak yağış beklentisi var. Sağanak yağış, Cuma, Cumartesi, Pazar günü devam edecek. Pazartesi günü ise yeniden mevsim normallerine dönüş olması bekleniyor.