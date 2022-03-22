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BAHARDAN HABER GETiTiRDi

Yozgat Bozok Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından baharın habercisi Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen program yoğun ilgi görürken, yapılan etkinlikler ile de öğrenciler gönüllerince eğlendi.

22 Mart 2022 Salı 00:33
BAHARDAN HABER GETiTiRDi

Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları iki bölüm halinde yapıldı. Bİrinci bölümünde Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda çeşitli etkinlikler yapılırken, programın ikinci bölümünde ise okul bahçesinde örs ile demir dövülüp Nevruz ateşi üzerinden atladılar. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Halil Başer, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi,  Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Vekili Profesör Doktor Güngör Yılmaz, program öncesinde yaptığı konuşmada Nevruzun Türk kültüründeki öneminin altını çizdi. Türk kültüründe bulunan 20’ye yakın Manevi Kültürü olduğunu ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bu Manevi Kültürlerin Kültür Mirası kategorisi altında bulunduğuna değindi. Yozgat Valisi Ziya Polat ise Nevruz baharın gelişinin habercisi olduğunu, Nevruz’un kültürümüzde bin yılı aşkın zamandır bulunduğunu söyledi. Polat, Türkiye’de birkaç yıldır kutlaması unutulan Nevruz Bayramının tekrar hatırlanması ve kutlanmasından dolayı mutluluk duyduğundan bahsetti. Polat, Yozgat’a gelen baharın, düşen cemrenin öneminden bahsederek, ‘’Cemre toprağın altından filizlenerek çiçek ve ürün olarak, Yiğitler şehri Yozgat’a bereket olarak  yansıyacaktır” dedi. Polat, ‘Baharınız kutlu olsun’  diyen Vali Polat, ‘’Yozgat’ta yaşarken, Yozgat’ı yaşayın’’ dedi.
Konuşmaların ardından etkinliklere geçildi. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin verdiği mini konser büyük beğeni toplarken, konserin ardından yumurta yarışmasına geçildi. Yumurta yarışmasında Vali Ziya Polat’ın seçtiği yumurta bütün yumurtaların kırılmasını sağlarken, yumurta yarışmasının şampiyonu da Vali Polat oldu. Daha sonra mani çekilişi yapıldı. Yozgat’a özgü manilerin yazıldığı kutucuk protokol üyeleri arasında gezdirilerek birer mani çekmeleri istendi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ın çektiği manide ise ‘Yozgat’a varamazlar, karpuzu yaramazlar, merak etme sevdiğim bizi ayıramazlar’ yazılıydı. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleşen programda Üniversite yabancı uyruklu öğrencilerini unutmadı, yabancı uyruklu ve birçok öğrencilerine maniler okuttu, şarkılar söylenip danslar edildi, oyunlar oynandı, Türkmen pilavı dağıtıldı. Salon dışında gerçekleştirilen demir dövme ve ateş üstünden atlama etkinliklerine ortak öğrenciler Nevruz coşkusunu yaşadı.
 

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