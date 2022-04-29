Bahar temizliği başladı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçede bulunan çocuk parkları ve aile dinlenme yerlerinin bakıma alındığını bildiren Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede bahar temizliğinin başladığını söyledi. Ekiplerin baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yeşil alanlarda temizlik faaliyetlerine hız verdiğini ifade eden Açıkel, “Baharın gelişi ile birlikte vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak istiyor. Bu kapsamda vatandaşlarımız ilçede bulunan yeşil alanlarda vakit geçirmeye çalışıyor. Bizde ailelerin çocuklarıyla daha iyi vakit geçirmesi, eğlenmesi için çevreyi temizleyerek bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz parklarda, bahçelerde, yeşil alanlarda ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar ile vatandaşlarımızın daha huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz” dedi.