Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bahar temizliği başladı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, belediye tarafından cadde ve sokaklar temizleniyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:34
Bahar temizliği başladı

Havaların ısınması ile beraber belediye ekipleri de çalışmalarına hız verdi. 
Belediye ekipleri tam kadro çalışmaya başlayarak ana caddelerde yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyenin büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Bizleri güçlü kılan memlekete duyduğumuz hizmet aşkıdır. Ortak paydamız memlekettir ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmektir” diye konuştu.
Belediye ekiplerinin 365 gün boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Açıkel, “Havaların ısınması ile bizlerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Baharın tüm güzelliğini yaşadığımız bu günlerde, Belediyemiz sosyal alanların yanı sıra mahallelerin de geniş çaplı temizliğini yaparak Hemşehrilerimiz için hazır hale getireceğiz. Belediye olarak bizlerde bahar temizliğimize başladık. Sahadaki bütün ekiplerimizle hep irtibat halindeyiz. Şehrimizin her noktasında bir çalışma var. Belediye ailemizin her bir ferdinin şehrimizin her köşesinde alın teri var. Ekiplerimiz gerçekten cefakarca çalışmalar yürütüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Eksiklikleri bir bir gidermeye devam edeceğiz. Sahadaki arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güç, ilçemize ve şehrimize duyduğumuz aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bahar Temizliği BaşladıIlerigazetesiMartçarşamba2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberSarıkayaTemizlikSokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pide yüz güldürdü
Pide yüz güldürdü
Hasta kabulüne başladı
Hasta kabulüne başladı
Üçte biri cevapsız
Üçte biri cevapsız
Eğitimde öncelik
Eğitimde öncelik
Konferansa davet
Konferansa davet
Uyuşturucuyla mücadele
Uyuşturucuyla mücadele
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim