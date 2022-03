Bahar temizliği başladı

Havaların ısınması ile beraber belediye ekipleri de çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri tam kadro çalışmaya başlayarak ana caddelerde yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyenin büyük ve güçlü bir aile olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Bizleri güçlü kılan memlekete duyduğumuz hizmet aşkıdır. Ortak paydamız memlekettir ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmektir” diye konuştu.

Belediye ekiplerinin 365 gün boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Açıkel, “Havaların ısınması ile bizlerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Baharın tüm güzelliğini yaşadığımız bu günlerde, Belediyemiz sosyal alanların yanı sıra mahallelerin de geniş çaplı temizliğini yaparak Hemşehrilerimiz için hazır hale getireceğiz. Belediye olarak bizlerde bahar temizliğimize başladık. Sahadaki bütün ekiplerimizle hep irtibat halindeyiz. Şehrimizin her noktasında bir çalışma var. Belediye ailemizin her bir ferdinin şehrimizin her köşesinde alın teri var. Ekiplerimiz gerçekten cefakarca çalışmalar yürütüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Eksiklikleri bir bir gidermeye devam edeceğiz. Sahadaki arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güç, ilçemize ve şehrimize duyduğumuz aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.