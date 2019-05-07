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Bahar Şenliği tamam

BOZOK Üniversitesi'nde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığı, Bahar Şenlikleri tamamlandı.

Bahar Şenliği tamam

BOZOK Üniversitesi'nde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığı, Bahar Şenlikleri tamamlandı.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Bahar Şenliği tamam

Bu yıl 12’incisi düzenlenen şenlikler kapsamında, tiyatro gösterileri, konserler, şiir dinletileri, sergi, öğrenci müzik topluluklarının konserlere de yer verildi. Üniversite öğrencileri, yorucu öğretim yılının yorgunluğunu ve stresini attı. Bahar Şenliklerinde üniversitenin Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından verilen konserler ilgi gördü. Grup Ellemaoficial, Grup PAW, Grup İhtiyar Heyeti ve İbrahim Sarıca’nın seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle öğrencileri coşturdu. Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılışını Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey tarafından gerçekleştirilen filografi, cam seramik ve hediyelik eşya ürünleri sergileri ilgililerinin beğenisine sunuldu. Her yıl şenlikler kapsamında geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği’nde ise her yaştan vatandaş keyifli vakit geçirdi.  Renkli görüntülerin hâkim olduğu şenliğe aileleriyle birlikte katılan minikler rüzgâra karşı uçurtmalarını gökyüzüne göndermenin coşkusunu yaşadı.

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