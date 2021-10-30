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Bahar gitmiyor, Kış gelmiyor!

Yozgat’ta şu günlerde çoktan yağışların başlayıp, sararan yaprakların karakışın vazgeçilmezi kar ile kaplanması gerekiyordu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:37
Bahar gitmiyor, Kış gelmiyor!

 Ama Sonbahar bu yıl gitmek istemiyor, kış da gelmemekte direniyor. Yozgat’ta bir tarafta sarı, yeşil ve kahverengi tonlara bürünen bahçeler, diğer yandan güneşe rağmen soğuk bir hava ile günlerini geçiren vatandaşlar, yağışların başlamasını dört gözle bekliyor. Türkiye'nin hava sert illerinden birisi olmasına karşın tarımsal üretimiyle de dikkat çeken Yozgat’ta solmaya başlayan ağaçların yaprakları görsel bir şölen oluşturuyor. Kış öncesinde güzel görüntüler insanları hayran bırakıyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir arada görüldüğü bahçelerin görüntüsü, adeta tabloyu andırıyor. Yozgat’ta önümüzdeki 15 günlük süreçte meteorolojik verilere göre yağış pek görünmüyor. Hava durumu değişken, kimi zaman bulutlu ve güneşli, kimi zaman bulutlu, çok bulutlu. Sıcaklık eksi bir ila 18 arasında değişiyor. Pazartesi günü yer yer sağanak yağış beklentisi var. Sonrasında bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Önümüzdeki hafta Cuma günü bir kez daha yağış var. 12 Kasım Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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