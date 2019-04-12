BAHAR BOYASI

Kışın yağmurdan yazın sıcaklardan etkilenip, boyaları kalkan, silinen cadde ve sokaklardaki bordür taşları boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan orta refüj ve kaldırım bordürleri araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getiriyor, temiz bir görüntü oluşturuyor. Yozgat Belediyesi yetkilileri, çevre temizliği ve kent estetiği konularında hassasiyetle durulduğunu, şehir merkezinde havaların ısınmaya başlamasıyla trafik güvenliğini de artıran boya çalışmalarına hız verildiğini belirtiler. Ekipler, start verdikleri bordür boyama çalışmalarını belirlenen iş programı çerçevesinde gerçekleştirmek için düzenlemelerini aralıksız sürdürüyor. İki farklı renk tonunda boyanan taşlar, çevreyi güzelleştirdiği gibi yolları da araç sürücüleri ve yayalar için güvenli hale getiriliyor. Bordür taşlarında yapılan boyama çalışmasıyla birlikte modern, estetik ve güzellik sağlayan ekipler, yaz boyu ana arter güzergahlarda çalışma yapacak.

