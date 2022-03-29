BAHADINLI YAŞLILAR GENÇLEŞTi

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü iş birliği ile ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında “Kuşaklararası Egzersiz” etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Spor Tesisleri Zeki Budak Çim Sahası’nda gerçekleştirilen etkinlikte gençler ve yaşlılar Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahat Yaprak Çetin rehberliğinde egzersiz yaptılar. Bahadın Yaşlanma Vakfı Genel Müdürü Dilaver Özcan, Aktif ve Mutlu yaşlanma konseptiyle faaliyet gösteren vakıflarının Antalya Akdeniz Üniversitesi ile işbirliklerinin devam ettiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü öneri ve yönlendirmelerinin yanında öğrencilerini ve öğretim görevlilerini Bahadın Yaşlanma Vakfına göndererek, Vakıf personeline eğitimler verilirken, ayrıca öğrencilerin tez çalışmalarında da Bahadın Yaşlanma Vakfını tercih ettiklerini hatırlatan Özcan, zaman zaman da Antalya’ya giderek Akdeniz Üniversitesinin Vakıftan yararlanan yaşlıları ağırladığını vurguladı. Özcan, ‘’Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümünün düzenlediği ‘Yaşlıya Saygı Haftası’ etkinliği bağlamında kuşaklararası etkileşimi güçlendirmek ve dayanışmayı sağlamak, yaşlılara karşı saygı ve vefa duygusunun gelişmesini sağlamak, yaşlıların daha aktif bir hayat geçirmesi adına spor faaliyetleri ve oyunlar düzenlendi. Prof. Dr. İsmail Tufan, Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Gerontoloji 4’üncü sınıf öğrencisi Fatmanur Dervişoğlu ve etkinlikte emeği geçen herkese, Bahadın Yaşlanma Vakfını misafir ettikleri için teşekkür ederiz’’ dedi.

Etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise gerçekleştirilen etkinlikle farklı kuşakları bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ‘’Türkiye’de ilk olarak Akdeniz Üniversitesi’nde hayata geçirdiğimiz ve ülkemizin diğer üniversitelerine rol model olan Tazelenme Üniversitemizin öğrencileri, Üniversitemizin Öğretim Üyeleri ve farklı fakültelerden etkinliğimize katılan öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bu anlamlı günde bir festival havası oluştu. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikle pandeminin hayatımıza yansıyan olumsuzluklarını bir nebze giderebildiğimizi görmekten son derece mutluluk duyuyorum. Bu gün burada farklı kuşaklar ve farklı yaşları buluşturduk. Gördük ki yaşlar farklı olsa da yüzlere yansıyan mutluluk aynı’’ diye konuştu.

