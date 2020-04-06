Bahadın’da örnek çalışma

Belediye hoparlöründen sürekli anonslar yapılarak, vatandaşın beldeden çıkmaması ve evlerinde kalması konusunda uyarılar yapılıyor. Sorgun Halk Eğitim Merkezinden destek alan belediyenin öncülüğünde gönüllü kadınlarca maske, erkekler tarafından da dezenfektan ve kolonya üretiliyor. Salgından korunmada önemli yeri olan malzemeler, belde halkına ücretsiz dağıtılıyor. Beldede bugüne kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadığı belirtildi. Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Sağlık Bakanlığının önerileri, valilik ve kaymakamlıktan aldıkları bilgiler doğrultusunda beldede gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. İnsan sağlığı için belediyenin bütün imkanlarını seferber ederek korona virüs salgınıyla mücadele ettiklerini anlatan Bozdemir, "Salgını hep birlikte atlatacağız. Bunun için beldemize giren tüm insanlarımızın ateşini ölçerek, araçlarını dezenfekte edip öyle alıyoruz. Beldemizin cadde ve sokaklarını 2 gün arayla dezenfekte ediyoruz. Uygulamalar hepimizin sağlığı için" dedi. Yurtseven Bozdemir, beldeye gelen araçları kontrol noktasında durdurduklarını anlatarak, "Veteriner hekim, market alışverişi ya da tamirat işleri için kısa süreli gelenlere izin veriyoruz, her gün gelen araçlara beldemize girmelerine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlara bir daha gelmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Halkımızı da beldeden ayrılmamaları ve evde kalmaları konusunda sürekli uyarıyoruz" diye konuştu.

MASKE, KOLONYA VE DEZENFEKTAN ÜRETİMİ

Sorgun Halk Eğitim Merkezinden destek alarak usta öğretici gözetiminde maske üretimine başladıklarını aktaran Bozdemir, "Bahadınlı kadınlarımız gönüllü olarak çalışıyor ve beldemizin maske ihtiyacını ürettik, imkanlar verildiğinde bütün ilçemizin maske ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapabiliriz. Yine halkımızın ihtiyacı olan kolonya ve dezenfektan üretimini yapıp ücretsiz dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı. Yurtseven Bozdemir, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyacını belediye personeli ile karşıladıklarını da sözlerine ekledi.