Bahadın’a otobüs

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, bu zor günlerde kısıtlı imkanlar ve şartlara rağmen çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Bozdemir, ‘’Bu süreçte belediyemize destek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Belediye personeline Kasabamız ve şahsım adına teşekkür ederim’’ dedi. Beldeye ulaşan hibe otobüsün törenle karşılanıp, kurban kesildi. Başkan Bozdemir burada yaptığı konuşmada ise, ‘’Soğuk hava şartlarına rağmen sıcak hava estirerek coşkulu bir şekilde bizleri karşılayan Kasaba halkımıza, İstanbul'da bizleri yalnız bırakmayan Bahadınlı dostlarımıza, Belediye personelimize, tüm emeği geçen dostlarıma teşekkür ederim.Birlik ve beraberlik içerisinde halkımızla daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.