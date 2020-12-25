Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1426
ALTIN
453.453
DOLAR
7.5685
STERLİN
10.2761
EURO
9.2219

Bahadın’a Japon desteği

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, belediye tarafından hazırlanan ‘Kadın İstihdamı Mesleki Eğitim Merkezi Hibe Projesi’ne destek veren Japonya’nın yeni göreve başlayan Ankara Büyükelçisini ziyaret etti.

25 Aralık 2020 Cuma 00:47
Bahadın’a Japon desteği

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, belediye tarafından hazırlanan kadınlara yönelik projeye destek veren Japonya’nın yeni göreve başlayan Ankara Büyükelçisini ziyaret etti. Büyükelçi Suzuki Kazuhiro’ya yeni görevinde başarı dileğini ilettiğini belirten Başkan Bozdemir, çalışmalar ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Başkan Bozdemir, ‘’Bizleri özel konutunda ağırlayan Sayın Suzuki Kazuhiro'ya nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Kendileri de Bahadın'ı merak ettiğini ve en yakın zamanda Bahadın'a ziyarette bulunacağını belirtti. Uzaklıkları yakın ederek gönül köprülerini kuran Japon dostlarımıza Bozkırın orta yerinden selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz’’ dedi. Başkan Bozdemir, belediye tarafından hazırlanan ‘Kadın İstihdamı Mesleki Eğitim Merkezi Hibe Projesi’ne Japonya hükümetinin destek verdiğini de hatırlattı. 

Anahtar Kelimeler:
Bahadın’a Japon Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filiz’in albümünde yok yok
Filiz’in albümünde yok yok
Asgari ücret 3 bin lira
Asgari ücret 3 bin lira
Validen Covit-19 uyarısı
Validen Covit-19 uyarısı
Gençler güçleniyor
Gençler güçleniyor
Yazarlığa ilk adım
Yazarlığa ilk adım
Vali tebrik etti
Vali tebrik etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim