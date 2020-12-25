Bahadın’a Japon desteği

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, belediye tarafından hazırlanan kadınlara yönelik projeye destek veren Japonya’nın yeni göreve başlayan Ankara Büyükelçisini ziyaret etti. Büyükelçi Suzuki Kazuhiro’ya yeni görevinde başarı dileğini ilettiğini belirten Başkan Bozdemir, çalışmalar ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Başkan Bozdemir, ‘’Bizleri özel konutunda ağırlayan Sayın Suzuki Kazuhiro'ya nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz. Kendileri de Bahadın'ı merak ettiğini ve en yakın zamanda Bahadın'a ziyarette bulunacağını belirtti. Uzaklıkları yakın ederek gönül köprülerini kuran Japon dostlarımıza Bozkırın orta yerinden selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz’’ dedi. Başkan Bozdemir, belediye tarafından hazırlanan ‘Kadın İstihdamı Mesleki Eğitim Merkezi Hibe Projesi’ne Japonya hükümetinin destek verdiğini de hatırlattı.