Bahadın şenlendi

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, Arif Baş Açık Hava Müzesi önünden başlayan yürüyüş ile şenliklere start verildiğini, hafta sonunda ise etkinliklerin tüm hızıyla devam ederek, tamamlandığını söyledi. Şenlik etkinlikleri kapsamında çocuk şenlikleri, spor müsabakaları, şiir dinletisi yapıldığını anlatan Özcan, iki yıl önce uluslararası unvana kavuşan Bahadın Kültür Şenliği'nin sadece konser ve eğlenceden ibaret olmadığının altını çizdi. Özcan, "Şenliğimizde, paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, sinema, tiyatro ve bunlara ilaveten ünlü sanatçıların yer aldığı konserler etkinlikleri yapıldı. Yazarlarımız adına düzenlenen yarışmaların ödülleri, iş adamlarımızın yapmış olduğu yatırımların açılışları ile beraber Bahadın Kültür Festivali, kendisini iyi bir noktaya taşımaya devam ediyor. Bizim bir sloganımız var. Biz 'Bu şenlik hiç bitmeyecek' diyoruz. Umarım bu söylem hiç bitmeyecek" dedi.

Özcan, şenliğin uluslararası anlamda daha da geliştirmek için sürekli bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, önümüzdeki yıl Almanya, Hollanda ve Fransa'dan da katılım olacağını anlattı. Özcan, ‘’Özellikle Almanya ve Hollanda'dan yazarlar ve müzik gruplarıyla iletişim içerisindeyiz. Amacımız dünyaca ün yapmış yazarları, sanatçıları ve ressamları buraya taşıyarak ağırlamak, önümüzdeki yıldan itibaren de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

